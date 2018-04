Zestien mensen in Zwolle gebeten door honden

In Zwolle zijn vorig jaar zestien mensen gebeten door een hond. Twee dieren zijn in beslag genomen.

Zwollenaren trokken vorig jaar 202 keer bij de gemeente aan de bel over loslopende viervoeters, hondenpoep, gevaarlijke honden en bijtincidenten. In totaal is er 28 keer melding gemaakt van happende honden. In één geval werd zowel een mens als een dier gebeten, vijftien keer was een persoon het slachtoffer en twaalf keer enkel een andere hond.

Woutertje

Het aanpakken van bijtende honden en hun baasjes heeft in Zwolle prioriteit, vorig jaar is hier zelfs een protocol voor ingevoerd. Politieke partij Swollwacht nam hiertoe het initiatief nadat teckel Woutertje eind 2016 doodgebeten werd door een pitbull. Door de strijd tegen het gebijt, heeft de gemeente Zwolle voor andere zaken als het optreden tegen loslopende honden geen tijd.

Muilkorfgebod

Burgemeester Henk Jan Meijer heeft vorig jaar in acht gevallen een muilkorf- en kortaanlijngebod opgelegd. Twee dieren zijn door de politie in beslag genomen. In één geval omdat het een ernstig incident betrof, ook al was het de eerste keer dat het beest z'n boekje te buiten ging, en in het andere geval omdat de viervoeter een recidivist was. Die hond was door de gemeente al aangewezen als gevaarlijk. De eigenaar hield zich niet aan het muilkorfgebod, waardoor het weer mis kon gaan.

Gedragstest

Bij honden die in beslag worden genomen, wordt een gedragstest uitgevoerd. Daaruit blijkt of er door training nog kans is op verbetering en wat daarvan de kosten en tijd zijn. Eén van de honden is onder voorwaarden terug bij de eigenaar. Of dit eveneens bij de andere inbeslagname gebeurd is, kan de gemeente nog niet zeggen.

Gevaarlijke honden

Sinds vorig jaar kunnen Zwollenaren ook melding maken van gevaarlijke honden. Dat is zestien keer gebeurd in 2017. In geen enkel geval heeft dit echter geleid tot een muilkorfgebod of een andere maatregel. In sommige situaties was er niet zozeer sprake van een gevaarlijk dier, maar eerder van een angstig persoon. In enkele gevallen is wel onverklaarbaar agressief gedrag gezien bij beesten, maar na contact met de eigenaar en een onderzoek bleek er geen sprake van potentieel gevaar.