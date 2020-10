Zet restaurant Noïs in Zwolle maar op je lijstje ‘voor-als-het-weer-mag’

We hadden wisselende verhalen gehoord over dit nieuwe restaurant in Zwolle, positieve over het diner, wisselende over de lunch. Maar eigenaresse Laura deed ervaring op bij De Librije en echtgenoot, mede-eigenaar en chefkok Vincent werkte onder andere voor Ramon Beuk en als tv-kok bij Live and Cooking van Carlo Boszhard en Irene Moors. Dus tja, tóch proberen.