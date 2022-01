Zeven jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor Waël D. vanwege moord op actrice Raifa in Zwolle

Theoloog Harm-Jan Dijk gelooft niet in God, maar heeft wel eigen kerk in Zwolle: ‘Iedereen zoekt het goede’

Een niet-christelijke theoloog die in Zwolle zijn eigen kerk heeft opgericht. Ham-Jan Dijk, opgegroeid in Staphorst, gelooft in het goede. Hij en zijn boodschap vallen op, de twintiger was in de race om Jonge Theoloog des Vaderlands te worden. ,,Ik geloof dat volgend jaar wat beter kan worden dan 2021, maar de lat is dan ook niet erg hoog gelegd.’’

31 december