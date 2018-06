Zeventig taalvrijwilligers erbij in Zwolle

Zeventig nieuwe taalvrijwilligers krijgen donderdag 5 juli een certificaat in de Stadkamer in Zwolle. Zij worden ingezet bij bedrijven, buurthuizen, opleidingen en gespreksgroepen. Hoe werkt dat? Tineke Wolbrink legt het uit.

Waarom wilde u meedoen?

,,Ik ben nu 65 en heb tot vorig jaar als office manager gewerkt. Ik doe nog vrijwilligerswerk bij de wereldwinkel en ik vind het gewoon leuk om mensen te helpen die uit andere landen komen. In korte tijd leer je echt iemand kennen. Ik krijg er veel voor terug, mensen vertrouwen je. Taal is hun probleem, door veel te oefenen merk ik nu al verbetering. In het begin dacht ik: dit schiet niet op. Maar ze pakken het leuk op. Ik ben in september begonnen en begeleid een groepje van tien.''

Hoe gaat dat eigenlijk?

,,We zitten in een kring en meestal pakken we een thema. Bijvoorbeeld: hoe maak je een afspraak bij de dokter? Dan doe ik een rollenspel met een andere vrijwiliger. Die gesprekjes spelen ze dan na en ze stellen elkaar vragen. De meesten wonen al langer in Nederland maar zijn door verschillende omstandigheden niet goed ingeburgerd. Velen zijn werkloos. Een aantal probeert door die taallessen makkelijker een baan te krijgen. Ik help bijvoorbeeld een man uit Eritrea die vorkheftruckchauffeur wil worden. Hij is heel enthousiast, dus dat werkt motiverend.''

Wat vinden ze moeilijk aan onze taal?

,,Veel woorden zijn nieuw. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een paspoort moet je je geboortedatum noemen. Maar ze struikelen alleen al over die term. We werken niet uit een boek, maar doen alles heel praktijkgericht. Ook hoe je iets bestelt op een terras of iets vraagt in de winkel.''

Waar oefenen jullie?

,,We komen wekelijks zo'n anderhalf uur bij elkaar in gebouw De Terp in de Aa-landen. Daar wonen ze allemaal in de buurt, dat werkt het beste. Het is intensief. Ook voor onszelf. Schrijven en grammatica is lastig voor hen; we richten ons vooral op spreekvaardigheid. Nu ben ik trouwens bezig met het invullen van de agenda. Dan leer ik hen woorden als morgen, middag en planning.''

Wordt er ook wel gelachen?