Zicht op plek voor tweede Knarrenhof in Zwolle

Er is een ‘concrete locatie‘ in beeld voor de bouw van een tweede Knarrenhof in Zwolle. Dat zegt Peter Prak, de grondlegger van de seniorenhofjes waarvan de eerste in Zwolle werd gerealiseerd.

Wat de beoogde plek is wil hij nog niet prijsgeven maar de gesprekken erover met de gemeente Zwolle zijn veelbelovend, aldus Prak. ,,Het gaat om een grote locatie waar we misschien wel veertig, vijftig of zestig woningen kunnen bouwen. Ik hoop dat we eind dit jaar duidelijkheid hebben.”

In de wijk Aa-landen werd twee jaar geleden de eerste Knarrenhof van het land geopend en dat staat sindsdien enorm in de belangstelling. Veel politici wisten de weg naar het hofje al te vinden en lieten zich ter plekke uitleggen wat het geheim van de Knarrenhof is.

Wachtlijst

Prak is ondertussen met allerlei andere gemeenten in gesprek over het realiseren van seniorenhofjes naar voorbeeld van Zwolle. Onder meer Hasselt, Hardenberg, Zutphen, Zeewolde en Gouda krijgen ook een Knarrenhof. Maar ondertussen is Zwolle zelf ook toe aan een tweede vestiging, zegt Prak. Er is een wachtlijst van honderden ouderen die maar al te graag hun intrek willen nemen in zo'n hofje waar ieder een eigen huis heeft maar waar de bewoners op elkaar terug kunnen vallen en elkaar helpen. ,,Het merendeel van de belangstellenden komt uit Zwolle maar er zijn ook mensen die bereid zijn hiervoor naar Zwolle te verhuizen."

Het belang van de Knarrenhofjes staat volgens Prak buiten kijf. Het is volgens hem hét antwoord op de toenemende vergrijzing. Wonen in zo'n complex stelt ouderen in staat om langer zelfstandig te blijven. ,,Dat heeft enorm veel voordelen, niet in de laatste plaats in financieel opzicht. Mensen die bij elkaar wonen zijn gelukkiger en minder eenzaam. Daardoor hebben ze minder klachten en dat scheelt zowel gemeenten in de kosten voor de wet maatschappelijke ondersteuning als de verzekeraars in ziektekosten.”

Onderzoek