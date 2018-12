Zieke kinderen mogen knuffelen met paardjes in Isala ziekenhuis

Ze komen door de poort gelopen: drie paardjes van net een halve meter hoog. Er klinkt direct enthousiast gegil van een kindje dat er op af rent. ,,Het is toch mooi, die glinstering in hun ogen? Die blijheid? Dat wil je zien bij een kind”, zegt Gerda Berends, medisch pedagogisch zorgverlener bij Isala.

Volledig scherm Moeder Debby Wessels (rechts) laat haar zoon Jim (3) even ontsnappen aan de ziekenhuismuren en knuffelen met een shetlandpony. © Frans Paalman

Blindedarmontsteking

Naomi Burgers (10) zit in haar rolstoel met een pluche paard op schoot en pluizige eenhoornhoofden op haar pantoffels. ,,Ik heb een blindedarmontsteking. De eerste paar dagen heb ik alleen maar geslapen, als dat lukte met de pijn’’, zegt ze, met haar hand op het paardje naast haar. ,,Ik vind het heel leuk dat hier paarden zijn. Dan kan ik daar even mee knuffelen.’’

Naomi moet meerdere keren bloed laten prikken om haar ontstekingswaarden te laten meten. ,,In het ziekenhuis maken kinderen dat soort vervelende handelingen mee’’, zegt Berends. ,,Je ligt natuurlijk niet in het ziekenhuis voor je plezier. Het is dan extra mooi dat we iets fijns kunnen doen voor kinderen.’’

De zoon van Debby Wessels, Jim (3) is in Isala opgenomen vanwege koortsstuipen. De peuter loopt met een paard rond over de binnenplaats van het ziekenhuis. Wessels: ,,Ik denk dat het voor de kinderen goed is om even buiten te zijn, met dieren te knuffelen en met iets anders bezig te kunnen zijn dan met ziek zijn.’’

Eerste keer

De buitenruimte waar de pony's in lopen is speciaal ingericht voor dit soort activiteiten, maar het is de eerste keer dat er paarden lopen. Berends: ,,We hebben weleens kleinere dieren gehad. Zoals ik het nu zie, gaat dit wel een succes worden.’’ Zo denkt Imke Kuipers van Therapiepaardje er ook over. ,,Het is de bedoeling dat we dit vaker gaan doen. Een kindje dat dieren eng vindt, wilde zelfs gaan wandelen met een paardje. Ik vind het een succes.’’