Zieke Tobias (12) uit Zwolle speelt laatste wedstrijd

Zijn team speelt om 10 uur op het centercourt van het Landstede Sportcentrum aan het Hogeland 10. Het is de laatste wedstrijd van 't seizoen, tegen de nummer twee van de competitie. Dat is Alterno JC2. Het team van Tobias is al kampioen, dus het belooft feest te worden, laat Jeroen Nieuwenhuis namens de sporters weten. Ze hopen dat de hele sporthal vol staat met publiek.

Talent

Tobias is een talentvolle speler, maar hij heeft hersenstamkanker. Hij is te zwak om nog actief mee te doen, maar is het hele seizoen betrokken gebleven en heeft online meegekeken. Uiteindelijk zijn de spelers eerste geworden in de hoofdklasse jongens C.