Ziekenhuis Isala krijgt tientallen bezorgde telefoontjes over omstreden Zwolse gynaecoloog Wildschut

9 vragen De Zwolse do­nor-affaire: wat weten we tot nu toe en wat nog niet?

30 maart De Zwolse gynaecoloog dr. Wildschut gebruikte zijn eigen sperma ook bij vruchtbare ouders die een kinderwens hadden. Dat zet de zaak-Wildschut in een ander daglicht. Eerder al werd bekend dat hij in plaats van anonieme donoren zijn eigen sperma gebruikte bij meer dan dertig zwangerschappen. Wat weten we tot nu toe? We nemen je mee in de zaak aan de hand van 9 vragen.