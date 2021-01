Ziekenhuizen in de regio bepalen zelf of predikant welkom is aan bed

Predikant Sjaak Weststrate uit Heerde wilde een ernstig ziek gemeentelid bezoeken in Isala in Zwolle. Maar hij werd geweigerd. Het ziekenhuis ziet de predikant als reguliere bezoeker en is hij alleen welkom tijdens het reguliere bezoekuur. ,,Het idee om als geestelijk verzorger de plek in te nemen van een familielid, is natuurlijk te gek voor woorden’’, reageerde Weststrate geërgerd. ,,Het minimale contact van de familie kan en mag niet verminderd worden door mij of mijn collega’s de plek in te laten nemen. Een pastoraal bezoek iets anders dan het familiespreekuur.’’