Ziekenhuizen in de regio klaar voor opmars corona

Baasje hangt hond op aan riem, maar heeft geen spijt: ‘Hij had zoveel pijn’

22 september Het was de ‘meest humane weg’ die hij kon bedenken, nadat de dierenarts niet wilde komen om zijn hond te laten inslapen. Johan B. uit Zwartsluis sloeg het dier, dat volgens hem veel pijn leed, met een ijzeren stang op de kop, ‘om te verdoven’. Hing hem daarna op in het schuurtje en trok nog eens aan de riem om de nek te breken. ,,Het was snel gebeurd’’, zegt hij vandaag bij de politierechter in Zwolle.