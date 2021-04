Ziekenhuizen in regio blij met extra vaccins voor medewerkers: ‘Voelt als erkenning’

KAMPS DOET RECHT Vrouw bedreigt Zwolse buurman én zijn honden met de dood: ‘Voor die dieren kan ik 20 keer per dag bellen’

9 april Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over winkeldiefstal en bedreiging.