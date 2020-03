Ziekenhuizen in regio schalen aantal IC-plekken fors op

Corona in de regio: massaal applaus voor zorgperso­naal, koning en gezin blijven thuis

21:03 Terwijl een groot aantal mensen thuiszit, werken anderen onvermoeibaar door. Voor hen gingen de handen op elkaar met de actie #applausvoordezorg. Een dankbetuiging voor de onbaatzuchtige inzet, voor de liefde en de energie. Overal ontstaan bijzondere initiatieven. Zo bezorgen ondernemers in Zutphen voortaan op de fiets en in Zwolle is een ‘kletslijn’ voor ouderen geopend, zodat zij niet vereenzamen.