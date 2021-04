Ziekenhuizen in regio verbijsterd over mogelijke versoepelingen: ‘Erover práten is al onvoorzichtig’

Van wieg tot graf Jan-Pie­ter (51) uit Zwolle haalde álles uit het moment: ‘Niks was raar, alles kon. Dat heeft hij ons geleerd’

8 april Zwollenaar Jan-Pieter Breugem (51) had heel wat petten op. Hij was naast zoon, naast broer, oom, zwager ook een huisgenoot, een gewaardeerd collega. Maar daar hebben we ’t vandaag niet over. Dit verhaal gaat over vriendschap.