Ziekenhuizen Zwolle, Hardenberg en Deventer sluiten corona-afdelingen omdat er bijna geen patiënten meer zijn

Ziekenhuis Isala in Zwolle heeft op één na alle afdelingen gesloten, die speciaal waren ingericht voor covidpatiënten. Ook andere ziekenhuizen in de regio sluiten hun cohortafdelingen.

Er is in het Zwolse ziekenhuis nog slechts één zogenoemde ‘cohortafdeling’ over waar covid-19-partiënten worden verpleegd. Hier liggen nu tien patiënten met covid-19, van wie vijf mensen op de intensive care en vijf in een verpleegafdeling. De covidpartiënten worden nog wel steeds in strikte isolatie verzorgd.

Wat de reden is dat er bij Isala nog zo weinig coronapatiënten verpleegd worden, kan woordvoerder Agnus van Loenen niet verklaren. Verspreid over heel Nederland liggen nog ruim 1400 coronapatiënten in ziekenhuizen, van wie 410 mensen op intensive cares. Bij Isala waren eind maart, tijdens de piek, 130 patiënten opgenomen met covid-19. Koning Willem-Alexander bracht toen een bezoek aan het ziekenhuis.

Opschalen

,,Mocht het nodig zijn, in het geval van een tweede golf van covid-besmettingen, dan schalen we weer op,’’ zegt de woordvoerder van Isala. ,,Dan kunnen we altijd weer een extra cohortafdeling inrichten. Per dag bekijken we de situatie.’’

De afname van het aantal coronapatiënten biedt Isala de mogelijkheid om de reguliere zorg weer terug op te starten. Het ziekenhuis meldt dat ongeveer de helft van de reguliere zorg weer functioneert. Wel worden de meeste poliklinische afspraken nog via beeldbellen afgehandeld. Ziekenhuis Isala hoopt op 1 juni de zorg weer op het normale niveau te hebben.

Andere ziekenhuizen

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk verzorgt nog 35 covidpatiënten, van wie er 5 op de intensive care liggen. Op het piekpunt, eind maart, lagen bij St Jansdal 98 coronapatiënten, van wie 11 op de ic. ,,We hebben nog geen van onze drie cohortafdelingen kunnen sluiten, maar het kantelpunt lijkt er wel aan te komen,’’ zegt woordvoerder Anneke Plette. Het aantal covidpatiënten in het Harderwijkse ziekenhuis daalt.

Ziekenhuis Röpcke-Zweers in Hardenberg heeft een week geleden zijn cohortafdeling voor coronapatiënten al gesloten, omdat er geen patiënten meer waren. ,,Of er op dit moment helemaal geen covidpatiënten meer zijn weet ik niet, maar als er al iemand is met corona, dan is het minimaal,’’ zegt woordvoerder Greetje Leuninge. ,,Mocht er nog een coronapatiënt komen, dan kunnen we die op een geïsoleerde kamer behandelen.’’ Op het piekpunt verpleegde het Hardenbergse ziekenhuis ook coronapatiënten die uit Brabant waren overgebracht.

Aparte kamer

Bij het Deventer Ziekenhuis is de cohortafdeling voor covidpatiënten anderhalve week geleden gesloten omdat er weinig patiënten meer zijn. De woordvoerder laat weten dat er op dit moment nog ‘enkele’ coronapatiënten liggen in het Deventer Ziekenhuis, die worden verzorgd in aparte kamers. Ook op de ic in het Deventer Ziekenhuis liggen nog enkele covidpatiënten

Op het hoogtepunt van het aantal besmettingen lagen er 18 mensen op de IC in Deventer en was het ziekenhuis gedwongen patiënten over te plaatsen. Er was ruimte voor 99 mensen in de verpleegafdelingen, maar uiteindelijk zijn er ruim vijftig bedden bezet geweest.

Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen geven geen antwoord op de vragen van de Stentor.

Spreiden bij tweede golf