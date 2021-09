Ziel gaat mee naar fonkelnieuwe WRZV-hallen in Zwolle

Bodemver­ont­rei­ni­ging rond nieuwe WRZV-hal­len in Zwolle: gemeente in maag met 6600 ton vervuilde grond

3 augustus De grond bij de nieuwe WRZV-hallen in Zwolle is vervuild. Rond het sportcomplex is 6600 ton aan bodemverontreiniging aangetroffen. Verder onderzoek moet uitsluitsel geven over de kosten en gevolgen.