Zien wij straks iets van die extra agenten? ‘Als je ze verdeelt, merkt niemand er iets van’

De vlag uithangen? Nee, dat gaat burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle wat ver. Maar dat zijn stad er vijftien agenten bij krijgt stemt hem zeker tevreden. ,,Zwolle is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. Het is drukker geworden op straat en er komen meer bezoekers naar de stad. Er is daardoor voor de politie meer werk te doen, de werkdruk is groot. Dus ja, ik ben blij met vijftien extra agenten.”



Na maanden van moeizame gesprekken hebben politie, Openbaar Ministerie en de 78 burgemeesters van Oost-Nederland de politiecapaciteit opnieuw verdeeld. Ook komen er 225 agenten bij, op een totaal van bijna 7000 in de eenheid Oost. Gemeenten op het platteland profiteren niet, de extra capaciteit gaat vrijwel uitsluitend naar de grote steden. Zo krijgt Enschede er 42 agenten bij, Arnhem 40 en Nijmegen 22. Onze regio komt er bekaaid vanaf: alleen Zwolle (+15) en Apeldoorn (+5) krijgen extra agenten. De rest blijft gelijk. Een opmerkelijke verdeling, zeker in het licht van de noodkreet die de commissarissen van de koning vorig jaar slaakten. Die stelden dat er een politieloos platteland ontstaat waar criminelen vrij spel hebben.