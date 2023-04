Zij laten Oekraïne niet in de steek: ‘Voor ons lijkt het druppel op gloeiende plaat, voor hun is het stortbui’

tweede klasse AZC zadelt Lemeler­veld met de zorgen op na 3-4 zege in knotsgekke wedstrijd: ‘Die zat er lekker in, hè’

AZC Zutphen heeft in Lemelerveld met 3-4 gewonnen. In een wedstrijd met twee penalty's, prachtige doelpunten en veel ontlading mag de Zutphense drie punten meenemen en neemt het de tiende positie over van de tegenstander.