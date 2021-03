Zij lijden onder vooroordelen in onderwijs vanwege hun afkomst: ‘Slecht advies omdat we geen perfect Nederlands spreken’

Vaccineren in IJsselhal­len Zwolle weer begonnen na scheur in dak: ‘Situatie was nooit onveilig’

2 maart Het vaccineren in de IJsselhallen in Zwolle is vandaag weer begonnen. De locatie ging gisteren dicht vanwege een scheur in de dakspant. Er is een stut geplaatst, zodat de dakconstructie nu sterker is. De oorzaak van de scheur wordt onderzocht. Volgens woordvoerster Christine de Ruiter is de situatie nooit onveilig geweest.