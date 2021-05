Zijn dat twee Ferry’s in de gelijknamige Netflix-hit? Nee hoor, die ene is zijn stuntman uit Zwolle!

Beroemde couveuseba­by Suzanne lag in Zwolle in Máxima’s armen: ‘Ik volg haar 50ste verjaardag op de voet’

17 mei Daar lag Suzanne Huisman. Kwetsbaar en klein, tien weken te vroeg geboren. In de veilige armen van - toen nog - Prinses Máxima, die in oktober 2001 een bezoek bracht aan de couveuse-afdeling van het toenmalige Sophia-ziekenhuis in Zwolle. De daar gemaakte foto ging de mediawereld rond. Suzanne woont tegenwoordig in Deventer en staat stil bij de 50ste verjaardag van Máxima. ,,Vandaag is best een speciale dag voor mij. Ik voel toch een soort band met de Koningin.’’