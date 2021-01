Zijn dochter Eva werd niet ouder dan 18 jaar: ‘Het graf is zo hard, dat hoef ik niet te zien’

Sms-bom aan honderden cokegebrui­kers rond Zwolle: nu eens geen ‘foei’, maar een helpende hand

14 januari Voor het eerst heeft de politie in Oost-Nederland een sms-bom aan drugsgebruikers ingezet met als insteek ze te wijzen op hulpverlening. De primeur was donderdag voor Zwolle, waar 750 klanten van cokelijnen een sms kregen. Bewust niet met een tik op de vingers, maar met tips om te stoppen. Politiechef Riemer van Beem: ,,Natuurlijk is het doel ook om de handel en het geweld een halt toe te roepen.’’