Zijn onze hogescholen handicap-vriendelijk?

Hebben docenten begrip voor jouw handicap en krijg je genoeg begeleiding? Deze vragen werden voorgelegd aan studenten met een handicap in het hoger onderwijs. Zij mochten hun scholen beoordelen. De scholen in deze regio scoren goed, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoeksrapport van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie.

Bij de grote hogescholen in Nederland kreeg Hogeschool Windesheim, met vestigingen in Zwolle en Almere, de beste beoordeling van studenten met een handicap. De school scoorde vooral goed bij het begrip dat docenten hebben voor studenten met een functiebeperking. Op alle punten scoort Windesheim hoger dan gemiddeld en daarmee staat het net als vorig jaar op de eerste plaats.

Floor Alles, teamleider van het Studiesuccescentrum van Windesheim, is blij met dit resultaat. ,,Het is mooi om te zien dat ons beleid z'n vruchten afwerpt. Het is te danken aan de vele mensen binnen de organisatie die studenten met een functiebeperking een warm hart toedragen.'' Volgens Alles is er nog wel ruimte voor verbetering. ,,De grootste uitdaging is om de informatievoorziening te verbeteren. Mensen voor de poort goed informeren is bij ons, maar ook landelijk, nog een zoektocht.''

Quote Het is mooi om te zien dat ons beleid z'n vruchten afwerpt Floor Alles van Hogeschool Windesheim

Begripvolle docenten

Hogeschool Saxion, dat locaties in Apeldoorn en Deventer heeft, vinden we terug op de vierde plaats. De school scoort op bijna alle punten hoger dan het gemiddelde. Bij de grote hogescholen scoren Inholland, HU en de HvA niet goed. De Hogeschool van Amsterdam staat voor het derde jaar op rij op de laatste plaats.

Bij de middelgrote hogescholen staat de Stenden Hogeschool, dat een vestiging in Meppel heeft, op een zesde plaats. Ook daar scoren ze hoger dan het gemiddelde, met name op het punt van begripvolle docenten. Ook de ArtEZ Hogeschool voor de kunsten in onder andere Zwolle haalt op dat gebied hun hoogste score.

Sprong omhoog

Op de kleine hogescholen heeft de christelijke hogeschool Viaa een grote sprong omhoog gemaakt naar de tweede plaats. Vorig jaar haalde de school een totaalscore van 6,72 en nu is dat een 7,4. Met name de opvang die de school aan studenten met een handicap biedt bij de start van hun studie levert een hoog cijfer op. Ook de voorlichting is een stuk beter geworden, blijkt uit de beoordeling. Het hoogste cijfer, een 8,01, krijgt ook deze school op het punt van de begripvolle docenten. Saxion Next, een particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs met een vestiging in Deventer, staat bijna onderaan en scoort slecht op de voorlichting die studenten met een functiebeperking krijgen.