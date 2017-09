Zijn 'suikerbommen' in scholen te stoppen?

Er zitten nog genoeg haken en ogen aan het plan om frisdranken uit schoolkantines te bannen. Als je als scholier per se frisdrank wilt drinken in je pauze, dan kom je daar toch wel aan. Frisdrankproducenten willen eind 2018 stoppen met het aanbieden van suikerhoudende frisdranken op middelbare scholen. Dit om jongeren te helpen bij het maken van gezonde keuzes. Het is echter de vraag hoeveel effect dit heeft.