Zijn vrouw dacht dat het nu wel klaar was, toch reist Bennie wéér naar Oekraïne: ‘Zij hebben niets meer’

Bennie (57) ontketent ongekende hulp aan Oekraïne: ‘Toen ik m'n vrouw belde, begon ik te huilen’

Een initiatief van ondernemer Bennie Brouwer (57) leidde dit jaar tot een ongekende hulpactie met friet en fruit voor vluchtelingen aan de Pools-Oekraïense grens. Nu staan Genemuidenaren weer op punt van vertrek, maar deze keer gaan ze diep Oekraïne in. ,,Ik was de vorige keer kats kapot. Toen ik m’n vrouw na acht dagen voor het eerst aan de telefoon had, begon ik gewoon te huilen.’’