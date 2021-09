Zilveren Camera ondanks bezwaren in ‘afgelegen’ oude IJsselcentrale Harculo

Video Van Karnebeek­tun­nel weer open (en als het goed is veiliger): ‘Een aanwinst voor fietsend Zwolle’

29 september Hopelijk zijn er voortaan minder valpartijen in de Van Karnebeektunnel in Zwolle. De stoep is namelijk aangepast. De populaire fietstunnel onder het spoor is na twee weken van onderhoud weer open.