Zin in iets nieuws? Escaperoom in Zwolle te koop

Politiein­val in Assen na zware mishande­ling in Zwolle

13:57 Een arrestatieteam van de politie heeft donderdag een inval gedaan bij een woning aan Het Palet in Assen in verband met de zware mishandeling van een 32-jarige man in Zwolle, afgelopen maandagavond. De 30-jarige bewoner bleek echter niet thuis.