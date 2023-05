Zingen en swingen op Rhythm & Blues Night in Zwolse cafés

Man zwaarge­wond na val van 2,5 meter hoogte bij werkzaamhe­den aan silo in Zwolle

Een man is vanmiddag bij een bedrijfsongeval in Zwolle van zo’n 2,5 meter hoogte naar beneden gevallen. Dat gebeurde bij werkzaamheden aan een silo. Diverse hulpdiensten kwamen daardoor ter plaatse op het terrein van machinebouwer TME, aan de Trawlerweg. Het slachtoffer is met zwaar lichamelijk letsel afgevoerd naar het ziekenhuis.