Zit PFAS-gif ook in kunstgras? Ministerie doet onderzoek

In welke producten zijn de onverwoestbare chemische PFAS-stofjes allemaal verwerkt? Dat laat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitzoeken. GroenLinks wil bovendien van de minister weten of de giftige stoffen, die in de bouwwereld in Oost-Nedeland voor grote problemen zorgen, in kunstgrasvelden voorkomen.

PFAS is een verzameling van duizenden chemische stofjes. Deze stoffen zijn decennia lang in de industrie gebruikt, omdat ze onverwoestbaar, hittebestendig en waterafstotend zijn. Zo werden er onder andere regenjassen en pannen van gemaakt. Ook komen deze stoffen voor in blusschuim. Ze breken in de natuur nauwelijks af.

In augustus openbaarde deze krant dat de stoffen de bouwwereld in problemen brengen. Dat komt door nieuwe regels, waarbij elke schep grond die verplaatst wordt eerst onderzocht moet worden op de aanwezigheid van PFAS. Is de hoeveelheid van deze stoffen hoger dan 0,1 microgram, dan mag de grond niet verplaatst worden. Niet alleen de bouwwereld wordt hierdoor getroffen, maar ook de baggeraars. Voor water geldt dezelfde norm als voor grond.

Verbranden

Volgens Aiko Hensums van Expertisecentrum PFAS is nog altijd onduidelijk in welke producten de chemische stoffen precies voorkomen. ,,Eerst hebben we naar de aanwezigheid van PFAS in grond en water gekeken, maar uiteraard wil je ook weten in welke producten het zit. We weten van een aantal producten wel dat PFAS aanwezig is, maar niet alle. Dat is lastig. Neem verbrandingsinstallaties. Die verbranden nu spullen waarvan onduidelijk is of er PFAS in zit. PFAS verbrandt nauwelijks. We weten niet wat er uit de pijpen van de installaties komt, omdat we niet precies weten wat er ingaat. Wat verbranden we eigenlijk?”

Suzanne Kröger van GroenLinks heeft nu Kamervragen gesteld over de mogelijke aanwezigheid van PFAS in kunstgras. Een onderzoeksgroep in Michigan ontdekte dat in kunstgras van zeker twee Amerikaanse producenten deze chemische stoffen werden aangetroffen. Kröger wil weten of de stoffen ook in Nederlands kunstgras zitten en zo ja, wat dan de gevolgen voor bijvoorbeeld sporters zijn.

Vervuiling

Hensums van het expertisecentrum kent het antwoord op die vragen niet. ,,Het zijn heel giftige stofjes, dus het is goed dat het uitgezocht wordt. En als er PFAS gevonden wordt, hoe komt dat dan? Omdat het in de bron zit? Of omdat het via de lucht er in terechtkomt, bijvoorbeeld als een veld vlak naast een chemische fabriek ligt?” De kunstgrasbranche kon nog niet reageren.