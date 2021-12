Zo ben je dakloos en verslaafd en zo heb je twee huizen in Zwolle

We zijn weer terug bij af. Bij het ziekenhuis in Ede. De operaties in de verschillende ziekenhuizen hebben niets geholpen. Wandelen gaat, maar lopen, laat staan hardlopen, kan ze niet meer. Vanuit de wachtkamer bekijk ik de foto’s die in de gang hangen. Het zijn plaatjes van Sven Kramer, Sifan Hassan, Anky van Grunsven en tal van andere sporters die in woord en beeld de artsen bedanken. „Op rechts is nog een plekje vrij voor jouw foto”, zeg ik tegen mijn dochter. Hoop is het laatste wat een mens inlevert.