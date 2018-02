Zo bescherm je huisdieren tegen de kou

Code geel, sneeuwval en gevoelstemperaturen van - 15 graden. Dat het koud is weten we nu wel. Kleed je warm aan, blijf in beweging en wapen je huis en tuin ook tegen de kou. Maar moeten we onze huisdieren niet beschermen?

Ook huisdieren kunnen last hebben van lage temperaturen. Hoe helpen we de honden, katten en knaagdieren? De dierenbescherming geeft een aantal tips.

Honden

Bij extreme kou kun je de voetzolen van honden insmeren met vaseline of een speciale teer, dat verkrijgbaar is bij de dierenarts. Dit dicht wondjes op de poten en zorgt ervoor dat de zooltjes verharden. Smeer niet te veel vaseline op de poten, dit werkt averechts. Let er ook op dat je hond geen sneeuw eet en laat het beest niet op het ijs.

Katten

Heb je een kattenluikje? Zorg dat deze altijd open kan, zodat de kat er altijd door naar binnen kan. Controleer of er geen kat in je schuur verstopt zit, of misschien onder de motorkap van je auto zit. De dierenbescherming adviseert om eerst op de motorkap te kloppen voordat je de auto start; katten zijn namelijk creatief in het zoeken naar een warme slaapplaats.

Knaagdieren