Zo bescherm je je huisdier tegen de eikenprocessierups: ‘Gebruik je boerenverstand’

Nadat de drie dieren in Deventer in aanraking waren gekomen met de eikenprocessierups ging hun gezondheid snel achteruit. Ze werden slomer, wilden vooral slapen en aten en dronken nauwelijks meer. Uiteindelijk werd besloten de dieren uit hun lijden te verlossen. De belangrijkste manier voor baasjes om hun hond of kat te beschermen tegen de eikenprocessierups is volgens dierenartsen door uit de buurt te blijven van de rups. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan, gezien de aanwezigheid van de rups op veel plekken in het land.