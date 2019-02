Zo denken 551 mensen uit deze buurt over hun liefdesleven

Gelukkig in de liefde. Dat kan gezegd worden van de 551 lezers van de Stentor, die naar aanleiding van Valentijnsdag meegedaan hebben aan het online onderzoek naar de liefde in hun leven. Gemiddeld gaven de 289 vrouwen en 262 mannen die meededen hun huidige romantische relatie een 7,5 als cijfer.

Deelnemers aan het onderzoek kwamen vooral uit de provincies Gelderland en Overijssel. De deelname uit Flevoland was beduidend lager. Misschien dat de inwoners daar vooral met voldoening denken aan het gevonden liefdesgeluk van boer Wim uit Marknesse. Het onderzoek leert verder dat vooral vrouwen een hoger cijfer geven voor hun relatie. Zij geven een 8 (27%), 9 (27%) en een 10 (20%). Bij mannen is dit respectievelijk: 8 (23%), 9 (24%) en 10 (18%). Mannen gaven vaker een 7 (12% tegen 9% bij vrouwen).

Wijze raad

Genoeg over de cijfers. Bij het onderzoek bestond ook de mogelijkheid om te reageren op de vraag ‘Op wat voor een manier zou je relatie (nog) beter worden?’ Daarop kwamen onder andere de volgende opmerkingen en suggesties binnen: ,,Meer tijd voor elkaar’’ werd vaak gezegd. Want we hebben het met elkaar nogal druk. ,,Meer vrije tijd voor elkaar. Momenteel leven wij in een twee verdieners-economie waar steeds meer wordt gevraagd door scholen, ouderenzorg en huizenprijzen die niet zijn te betalen", schreef iemand.

Weduwnaar

Een andere suggestie: ,,Ga niet op zoek naar een kopie van jezelf met dezelfde hobby’s, interesse, opleiding etc. Zoek iemand die je aanvult, die dingen biedt die jij niet hebt, doet. Dat maakt je leven en relatie rijker.” Maar er waren ook opmerkingen als ‘Beter dan dit wordt het niet’ of 'Vaker een bloemetje meenemen’. De liefde kan ook helpen om je staande te houden in een roerig leven: ,,We zitten beiden in een rolstoel, maar verbloemen te vaak onze echte pijn voor elkaar omdat je weet dat de ander al genoeg aan zichzelf heeft.” En zelfs na de dood blijft de kracht van de liefde voelbaar: ,,Zou willen dat dit nog kon. Ben sinds drie jaar weduwnaar, maar betuig nog elke dag mijn liefde aan haar. Kaarsje, bloemetje bij haar foto, en regelmatig naar de plek op de Veluwe waar haar as is uitgestrooid. En zij wordt nooit vervangen. Niemand kon, kan en zal ook nooit aan haar kunnen tippen.”

Penopauze