Zo gaan fietsendieven in Zwolle ervandoor met e-bike van 2700 euro

Knuffelen met ‘gekoelde’ pasgebore­ne zorgt voor betere start: ‘Magisch om te zien’

Je pasgeboren baby knuffelen en koesteren, dat willen alle kersverse ouders. Bij baby’s die zuurstofgebrek bij de geboorte hebben gehad kan dat niet. Zij worden drie dagen lang gekoeld om verdere schade te beperken en vasthouden is er in die moeilijke tijd niet bij. Of liever gezegd, wás. Want bij het Isala ziekenhuis in Zwolle gaat het er nu anders aan toe. ,,Ongelooflijk wat het doet met ouders.’’

12 november