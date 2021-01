Zo gaat de GGD het vaccineren in de IJsselhallen aanpakken: ‘Twaalf prikken per uur per priklijn’

Defensie verkent nijpende situatie in zorgcentra in Apeldoorn en omgeving: waar kunnen militairen helpen?

29 december De zorg in de verpleeghuizen en zorghotels in met name de regio Apeldoorn, staat zo onder druk dat medewerkers van Defensie vandaag bezoeken afleggen om te kijken waar en hoe ze kunnen helpen. Ook in de Achterhoek is de situatie in de zorghuizen nijpend. In de regio IJsselland is nog geen beroep op Defensie gedaan. ,,Maar dat kan elke dag veranderen.”