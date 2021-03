Zo gaat het er aan toe in de kinderteststraat in Zwolle: ‘Dwang? Nooit. Het kind heeft het laatste woord’

Steeds vaker krijgt Pot kinderen van onder de twaalf jaar in de stoel in de GGD-testlocatie in de IJsselhallen in Zwolle. Sinds de heropening van de basisscholen en de kinderopvang op 8 februari geldt de regel dat ook kinderen onder de dertien getest worden als ze klachten hebben, of als bij een klasgenoot of iemand anders in hun omgeving corona is vastgesteld.