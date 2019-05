Zo haal je Europese miljoenen naar Oost-Nederland

Politie staakt onderzoek naar explosies granaten in woonwijk Zwolle

22 mei De politie stopt met het onderzoek naar twee explosies in de Hanselaarmate in Zwolle, die in februari buurtbewoners in Zwolle Zuid flink hebben opgeschrikt. De explosies hebben mogelijk een verband met de granaat die werd opgehangen bij café Bruut in de Voorstraat in oktober.