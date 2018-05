Zo houdt Zwolle 130.000 festivalgangers veilig

Festival­ter­rein Bevrij­dings­fes­ti­val Zwolle bijna klaar voor publiek

2 mei Het hoofdpodium staat er al in zijn immense glorie, de stellageaanbouw voor onder andere de grote beeldschermen naast het podium en de Bevrijdingsvlam is nog in aanbouw, maar langzaam maar zeker krijgt het festivalterrein in Park de Wezenlanden in Zwolle weer vorm.