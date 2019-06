Zo kwam Oost-Nederland de -tot nu toe- heetste dag van het jaar door

Overvaller bejaarde Janny Bakker uit Zwolle moet 1,5 jaar de cel in

14:46 De 34-jarige Roemeen Claudiu C. is veroordeeld tot 1,5 jaar gevangenisstraf voor het beroven van meerdere bejaarde vrouwen, onder wie Janny Bakker uit Zwolle. De rechtbank acht bewezen dat hij in september de toen 84-jarige Bakker met geweld bestolen heeft voor haar woning aan de Meervalkolk.