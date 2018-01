Zo overleef je deze Blue Monday

Blue Monday. De meest depressieve dag van het jaar. De Britse psycholoog Cliff Arnall heeft deze dag in 2005 in het leven geroepen, met een zelfbedachte formule. De maandag in de derde week van januari maakt je depressief. Waarom? Omdat de feestdagen voorbij zijn. Omdat het weer grauw en grijs is. Omdat de goede voornemens mislukt zijn. En omdat het nog even duurt voordat we vakantie krijgen. Hier wat tips om deze dag door te komen.

De welbekende tips om je beter te voelen kennen we inmiddels wel. Sporten, winkelen, het 'van je afschrijven' en je favoriete muziek opzetten: deze clichés komen altijd voorbij. Daarom hebben Stentor-lezers meegedacht over Blue Monday-tips. Van een goede lunch met een 'GBF' (Gay Best Friend) tot het wegdoen van je telefoon: zo maak je deze Blue Monday zo vrolijk mogelijk.

Lunch met je GBF

Gilia van Dam uit Apeldoorn vindt het niet zo moeilijk, bedenken hoe je deze depressieve dag doorkomt. ,,Neem een bad, draai de badkamerdeur op slot en zet je favoriete muziek op'', oppert ze. Daarnaast adviseert ze een lunch met je GBF, een massage, knipbeurt of een bezoekje aan de schoonheidsspecialiste. Van Dam: ,,Bedenk gewoon drie positieve zaken waar je blij van wordt, waar je dankbaar voor bent.''

Ga even lachen

Kijkt je collega vandaag chagrijnig van zich af? Lach dan even naar hem of haar. Volgens de 22-jarige Herwin Klompjan uit Zwolle voorkom je hiermee dat je collega's ook depressief worden door Blue Monday. Daarnaast is de Zwollenaar van mening dat je elkaar meer complimentjes moet geven vandaag. ,,Zo voel je je zelfverzekerd, waardoor je beter de Blue Monday doorkomt.'' Blijven lachen dus!

Vind een zinvol doel

Het team van Stichting Grip op je Leven in Nunspeet maakt er vandaag een teamdag van. Door een middag te brainstormen in het bierlokaal en een zorgboerderij te bezoeken, is Lydia van de Wetering ervan overtuigd dat ze deze Blue Monday gezellig doorkomt. Mét collega's. ,,Samen een zinvol doel hebben is de beste remedie tegen depressie'', aldus Van de Wetering.

Doe je telefoon weg

Janet Aalderink uit Dronten gooit het vandaag over een andere boeg. ,,Door de drukke maand december zorg ik ervoor dat januari een rustige maand is. Ga zoveel mogelijk op de fiets, ook bij koud weer en bij regen. Het maakt je hoofd leeg en je hebt meer contact met andere personen.'' Naast de koude fietstochtjes laat de 52-jarige Janet ook haar telefoon thuis. ,,Dan heb je tijd voor dingen waar je anders niet meer aan denkt, dat geeft je ook een stuk rust in je hoofd.'' Uitzetten dus, die telefoon.

Carnavalsliedje

Dirigent Albert Dam van het Meander College in Zwolle heeft absoluut geen last van Blue Monday. ,, We zetten gewoon een paar keer extra het übervrolijke 'Mijn Baasjes Beestje' op en alle depressies verdampen als sneeuw voor de zon'', grapt hij.

'Get a life!'

Els Schinkel heeft weer een andere oplossing om Blue Monday te voorkomen. 'Eén goed voornemen voor het nieuwe jaar is géén goede voornemen. Dan heb je ook geen last van Blue Monday', schrijft ze op Facebook. Ook Piet Bartelse vindt Blue Monday onzin. ,,Wat een onzinnig gedoe. Het is net zo'n 'deprimerende dag' als elke maandag. Kom op mensen, get a life en geniet van elke dag die je krijgt!''

Jolanda Braakman heeft het elke maandag zwaar: ,,Elke maandag is blue monday'', is haar korte commentaar.