Zo pakt PEC Zwolle de eerste overwinning van het seizoen: eindelijk zit het mee

Fietstun­nels, fly-over en spoorvia­duct op N340 van Zwolle naar Dalfsen, Oudleusen en Ommen krijgen namen (en jij stemt mee)

21 oktober De vier fietstunnels bij Oudleusen en Dalfsen, de fly-over bij Ommen en het nieuwe spoorviaduct bij Zwolle worden via een verkiezing vernoemd. Naar de streek, naar een bekend persoon of naar totaal iets anders. Het is de provincie Overijssel om het even, mits het geen ‘gekke namen’ worden. De lijnen zijn geopend.