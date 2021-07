Zo schiet brandweer uit Oost-Nederland te hulp bij waterramp in Limburg: ‘We mogen echt trots zijn’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Meer dan duizend besmettin­gen in de regio, grootste brandhaar­den in Deventer en Apeldoorn

17:01 Het aantal besmettingen in de regio is opgelopen tot 1133 in de afgelopen 24 uur. In veel gemeenten is een groei te zien in nieuwe coronagevallen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Met name in de steden Apeldoorn en Deventer verspreidt het virus zich steeds meer.