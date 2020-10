Zo verandert de Zwartewaterallee in Zwolle van kantorenlint naar woonbuurt met 1300 appartementen

poll Hoge woontorens in Zwolle? ‘Eerst een stadsdebat met feiten én emoties’

6 augustus Zwolle wil de hoogte in. Om te zorgen voor meer woonruimte en om de uitstraling van de stad te verhogen. De oude afspraken over hoogbouw stammen uit 2008. Sindsdien is er niet meer over gesproken, nu ligt er plots een visie. Betrek nou de inwoners van de stad bij die nieuwe koers, stellen deskundigen. Tijd voor een stadsdebat.