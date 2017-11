Zo wapen je je tegen babbeltrucs

De smoesjes zijn steeds geraffineerder. Criminelen babbelen zich een weg naar binnen om hun slag te slaan. Zoals deze week in Deventer, waar ze met de boodschap dat er een gaslek was bewoners uit hun huis wilden jagen. Hoe kunt u zich wapenen tegen babbeltrucs?

Onverlaten die op slinkse wijze je huis proberen te betreden. Vooral ouderen zijn slachtoffer van personen met verkeerde bedoelingen die babbeltrucs gebruiken als inbraakgereedschap. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) geeft cursussen aan deze doelgroep. Met tips hoe ze kunnen voorkomen dat ze slachtoffer worden van een babbeltruc.

Lilian Tieman van het CCV verzorgt deze cursussen. Ze geeft vijf tips om niet in een babbeltruc te trappen.

1 ,,Zorg dat je even door een raam kan kijken wie er nou voor de deur staat. Of via een kierstandhouder. Is iemand helemaal ingepakt in een sjaal en capuchon, dan moet je je goed afvragen waarom iemand relatief onherkenbaar wil zijn. Hou er rekening mee, dat hij of zij misschien minder goede intenties heeft. Een camera met zicht op de stoep, is echt niet meer zo duur. Ook het overwegen waard.''

2 ,,Er zijn genoeg verhalen van kwaadwillende mensen die zich voordoen als bezorger van, bijvoorbeeld, een pakketje of een bos bloemen. Die willen ze wel even in een vaas doen voor u, binnen. Of ze bieden aan het pakketje alvast in de kamer neer te zetten. Werk daar niet aan mee. Het is verdacht en de voorbeelden zijn er genoeg dat die bezorger uiteindelijk iets gestolen heeft.''

3 ,,Babbeltruc-dieven slaan ook graag in de avond toe. Dan is het donker en zien mensen minder details. Wees in de avond nóg kieskeuriger met opendoen. Bedenk daarbij: hoeveel mensen van instanties bellen er in de avond nog aan...?''

4 ,,Een echt lastige en hele doortrapte babbeltruc heet: de nieuwe buren. Mensen zeggen de nieuwe buren te zijn, bellen aan om een kop thee te drinken. Jij heet ze vriendelijk welkom, maar het zijn je buren niet en ze stelen her en der spullen. Probeer bij voorkeur een nieuwe afspraak te maken voor de kop thee, de meeste criminelen haken dan af.''