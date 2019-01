Zo was de bloedmaan in onze regio te zien: ‘Echt iets speciaals’

Tot 6.45 uur was de maan maximaal verduisterd, helemaal in de ‘kernschaduw’. Daarna kwam-ie steeds een stukje verder uit de schaduw van de aarde. De nevel zorgde voor een mystieke sfeer. Het is een natuurverschijnsel waar je ook allerlei spirituele ervaringen bij kunt hebben. Maar zo werkt dat voor Scholten niet. ,,O, nee, nee. Niet direct. Het is gewoon hoe de hemellichamen bewegen. Maar die rooie kleur geeft het echt iets speciaals.’’



De voorzitter is een kijker van ’t eerste uur. Hij kwam in 1976 als 13-jarige jongen bij de club en geeft dikwijls voordrachten. Ook vanochtend vroeg gaf hij presentaties. Scholten kan er uren over vertellen, als 't moet. ,,Het mooiste is dat je ‘m gewoon kunt waarnemen, zonder ingewikkelde apparatuur. Zodat je kunt genieten van de beweging aan de sterrenhemel.’’