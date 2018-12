Zo wil jouw gemeente zorgfraudeurs, drugscriminelen, witwassers en andere gespuis pootje haken

Toen de burgemeester van Apeldoorn onlangs hardop zei dat hij het heel opvallend vond dat er honderden kappers binnen zijn gemeente gevestigd waren, ontstond er grote commotie. De eigenaren van kapperszaken boos. Zij voelden zich in het verdachtenbankje gezet. Het geeft goed weer hoe gevoelig de informatie over ondermijning is. ,,Ik bewaar de gegevens over ondermijning in mijn gemeente niet eens op mijn iPad. Uit veiligheidsoverwegingen”, erkent burgemeester Meijer van Zwolle.