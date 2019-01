Zo wil Zwolle IT-hoofdstad van Nederland worden

Zwolle, dé IT hoofdstad van Nederland. Het is de droom van de gemeente en Zwolse IT-organisaties. Vrijdag is de aftrap van Zwolle IT City, een samenwerkingsverband tussen IT-bedrijven. Eén van de belangrijkste activiteiten van Zwolle IT City is een online platform.

Vijf vragen aan een van de oprichters Johanna Hutte:

Wat willen jullie bereiken met IT City Zwolle?

,,We willen een platform creëren waarop alles wat betrekking heeft tot IT en Zwolle, wordt verzameld. Zo wordt het voor IT’ers zichtbaar wat ze hier kunnen verwachten aan vacatures, bedrijven en nieuws. Achterliggend doel is om te helpen bij de schaarste aan IT’ers.’

Willen jullie zo ook meer IT-studenten trekken?

,De IT opleiding van Windesheim in Zwolle is de grootste van Nederland. We willen dat die studenten hier blijven na hun opleiding. Zie kiezen nu nog vaak voor een carrière in de Randstad. Dat is jammer, want Zwolle heeft veel te bieden. Het woon-, werk- en leefklimaat in Zwolle is heel goed. Hier kun je als starter nog een huis kopen!’’

Welke IT bedrijven willen jullie naar Zwolle trekken?

,,De grote namen zijn natuurlijk Google en de Silicon Valley namen. Maar zover is het nog niet, daarvoor moet er nog flink wat gelobbyd worden. Die lobby is nog niet aan de gang. We willen eerst IT-events naar Zwolle krijgen, vacatures plaatsen en afstudeeropdrachten tonen.’’

Met welke steden binden jullie de strijd aan?

,,Groningen timmert flink aan de weg en Apeldoorn probeert zich ook op de kaart te zetten. We willen op een ludieke wijze die steden laten zien dat Zwolle alles in huis heeft om IT-hoofdstad te worden, we willen ze uitlokken met een battle bijvoorbeeld.’’

En wanneer moeten de eerste resultaten zichtbaar zijn?

Het platform gaat vrijdag live, bestaat nu uit 8 IT organisaties, maar alle IT organisaties kunnen zich hier straks bij aansluiten. Vanaf 11 januari zal www.zwolleitcity.nl de plek zijn waar je alles vindt op het gebied van Zwolle & IT, gebundeld op 1 plek.’’