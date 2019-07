Zo wordt schoolpleinvandalisme in Zwolle de kop ingedrukt

Sluiproute Her­xen-Wij­he definitief op slot in de spits

6:31 Het is definitief: Schippershuizen, de sluiproute tussen Herxen en Wijhe is op werkdagen tijdens de ochtend- en avondspits afgesloten voor motorvoertuigen met meer dan twee wielen. Tegen het besluit waren twee bezwaren ingediend, die volgens de bezwarencommissie ongegrond zijn. Burgemeester en wethouders scharen zich hierachter en hebben besloten de spitsafsluiting in stand te houden.