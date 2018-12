Zo zie je de grootste sterrenregen het best in eigen tuin

tipsOp een donker plekje omhoog kijken; dat moet in de nacht van donderdag op vrijdag genoeg zijn om iets van de Geminiden te zien, de grootste sterrenregen van dit jaar in Nederland.

Per uur zijn er tachtig tot honderd vallende sterren te zien. Als het tenminste helder is. Maar als de wolken op het goede moment weg blijven zijn de meteoren - stukken steen of gruis - bij het binnendringen in onze dampkring duidelijk zichtbaar door hun lichtend spoor.

Tuin

Wat een goede plek is om te kijken? ,,In je eigen tuin’’, zegt Hans Luidens van de Volkssterrenwacht Bussloo. ,,Als je tuin voldoende donker is hoef je alleen maar omhoog te kijken. Daar heb je geen kijker of telescoop voor nodig.’’

,,Hoe donkerder, hoe beter’’, is het advies van Luidens. Wat dat betreft biedt de Veluwe volop mogelijkheden. ,,Het is wel handig als je een flink stuk open lucht kunt zien.’’ Daarvoor is wellicht een open buitengebied het meest geschikte plekje. Wie rustig wil genieten kan het beste zorgen voor een stoel die helemaal achterover kan, of een matje om op de grond te liggen.

Kijkrichting

De kijkrichting is afhankelijk van het tijdstip. Donderdagavond begint het aan de (noord)oostelijke hemel; dan verplaatst het spektakel zich naar het westen. De Geminiden vallen uit het sterrenbeeld Tweelingen (Gemini is Engels voor tweelingen) en zijn vaak gelig gekleurd en helder.

De meeste meteoren worden vrijdagmorgen rond 10.45 uur verwacht. Dan is het al licht en valt er niets te zien. Daarom is het beter de wekker te zetten op ongeveer 6.00 uur.

Maan

Een meevaller is dat de maan dan niet meer aan de hemel staat. Die gaat al vroeg in de nacht onder en er is dus geen verstorend maanlicht.