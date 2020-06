Zo ziet de nieuwe thuisbasis voor Zwolse hiphoppers eruit

Hedon staat daarmee aan het begin van een nieuw hoofdstuk in dé ontwikkeling van de hiphopstad van het oosten. Aanjager van het plan is Anne Riemersma, directeur van Hedon en Travers. Volgende maand stopt hij met die functie. Riemersma is toe aan een nieuwe uitdaging. Het openen van de nieuwe broedplaats is voor hem de kroon op zijn werk: ,,Het is super dat het gelukt is om zo’n plek te creëren in hiphopstad Zwolle.”