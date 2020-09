Zo ziet een avondje stappen in Oost-Nederland er uit in de corona-crisis: Niet dansen en sjansen, maar strak achter een tafeltje

Gerrits Tuin leverde ‘niks’ op. Hoe gaat Hedon verder in het najaar?

23 september Drie weken lang bracht Gerrits Tuin in Zwolle allerhande acts in de buitenlucht. Artiesten, Hedon-vrijwilligers, liefhebbers van livemuziek; iedereen haalde zijn hart weer even op. Alhoewel het financieel niets opleverde, kijkt Hedon-programmeur Erik Delobel er heel positief op terug. Maar hoe moet het straks, als het weer geen openluchtoptredens meer toelaat?