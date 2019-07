Zo ziet het nieuwe spoor bij station Zwolle eruit vanuit de locomotief

Te zien is hoe een locomotief via de Hanzeboog bij Hattem het station van Zwolle binnen rijdt. Eerst gaat het langs het opstelterrein bij Hogeschool Windesheim. Daar wordt nog een jaar aan gewerkt. Vervolgens komt het station in zicht.

In zeventien dagen tijd is op deze plek groot onderhoud gepleegd. Zo is de twintig jaar oude bocht vervangen. Houten dwarsliggers zijn vervangen door betonnen exemplaren. Die gaan langer mee en maken minder geluid. Ook zijn de bovenleiding en kabels voor wissels vervangen. Verwarming zorgt ervoor dat de wissels in de winter niet vastvriezen. Dat systeem werkt nu nog op gas, maar gaat over op elektrisch.